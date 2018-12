Lagere opening op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 1.023

NEW YORK (AFN) - De beurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen geopend. Wall Street kauwt nog na op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdag. Toen gingen de beursgraadmeters al flink omlaag.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,3 procent lager op 23.249 punten. De brede S&P 500 zakte 0,3 procent tot 2498 punten en technologiegraadmeter Nasdaq leverde 0,1 procent in op 6632 punten.

De Amerikaanse koepel van centrale banken verhoogde de rente zoals verwacht en gaf aan volgend jaar minder rentestappen te verwachten dan eerder voorzien. Maar veel beleggers hadden gehoopt dat de Fed zich terughoudender zou opstellen over het toekomstige beleid. In Azië en Europa waren eveneens forse verliezen op de koersenborden te zien.

Sigaretten

Levensmiddelenconcern Conagra Brands kelderde na het openen van de boeken dik 6 procent. Andere bedrijven die met cijfers kwamen, waren zakelijk dienstverlener Accenture (min 3,6 procent), technologiebedrijf BlackBerry (plus 7,2 procent) en drogisterijketen Walgreens Boots Alliance (min 2,8 procent).

Tabaksfabrikant Altria, bekend van Marlboro, verloor ruim 2 procent na nieuws over een investering van 12,8 miljard dollar in de maker van elektronische sigaretten Juul Labs. Altria krijgt daarvoor een belang van 35 procent in Juul. Dankzij de overeenkomst kunnen de producten van het in 2015 gelanceerde Juul naast de sigaretten van Altria in de Amerikaanse winkelschappen komen te liggen.