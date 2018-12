Stern wil leaseportefeuille verkopen

Gepubliceerd op | Views: 602

AMSTERDAM (AFN) - Autobedrijf Stern Groep wil zijn leaseportefeuille verkopen. De directie van het bedrijf vindt dat die portefeuille niet hard genoeg kan groeien op eigen kracht ten opzichte van de andere activiteiten. Stern wil daarnaast een samenwerking aangaan met leasepartijen, om onder zijn eigen merk leasecontracten aan te bieden.

De verkoop van de leaseportefeuille is ingegeven door de consolidatie op die markt, maakte Stern op zijn investeerdersdag bekend. Om grip te houden op de leasemarkt, wil Stern zijn portefeuille verkopen aan een partij die daarmee op grotere schaal kan opereren. Het bedrijf hoopt met die koper een samenwerking aan te gaan.

Binnen die samenwerking zou Stern dan diensten leveren voor onder meer de aanschaf, reparatie en het onderhoud van auto's. De dealervestigingen van Stern zouden daarnaast leasecontracten van zijn samenwerkingspartner kunnen aanbieden onder het eigen label.

Stern is optimistisch over het vinden van een koper van de leaseportefeuille. Die bestaat voor een groot deel uit contracten met kleinere ondernemingen, wat een gewild segment onder leasemaatschappijen zou zijn. Een deel van de opbrengsten van de verkoop wil Stern investering in digitalisering en de uitbreiding van zijn garagenetwerk voor schadeherstel SternPoint.