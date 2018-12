Autobedrijf Stern wil van leaseauto's af

Gepubliceerd op | Views: 1.581

AMSTERDAM (AFN) - Stern Groep, een van de grootste autobedrijven van Nederland, wil zijn leaseportefeuille verkopen. Deze activiteiten groeien volgens de onderneming niet hard genoeg vergeleken met andere onderdelen. Daardoor wordt het belang van lease-activiteiten te klein voor Stern, dat ook reparaties, autoverhuur en andere diensten aanbiedt.

Stern wil daarom een samenwerking aangaan waarbij het bedrijf onder eigen merk leasecontracten van een andere partij gaat aanbieden, zo maakte de beursgenoteerde onderneming bekend op zijn beleggersdag. Binnen die samenwerking zou Stern dan diensten leveren voor onder meer de aanschaf, reparatie en het onderhoud van de leaseauto's.

Stern is optimistisch over het vinden van een koper van de leaseportefeuille. Die bestaat voor een groot deel uit contracten met kleinere ondernemingen, wat een gewild segment onder leasemaatschappijen zou zijn. Een deel van de opbrengsten van de verkoop wil Stern investeren in digitalisering en de uitbreiding van zijn garagenetwerk voor schadeherstel SternPoint.

Het bedrijf wil na het opnieuw inrichten van de financiering van de groep ook aandeelhouders belonen. Dat kan in de vorm van dividend zijn, of via aandeleninkoop. Beleggers lijken de plannen te verwelkomen. Het aandeel Stern stond donderdagmiddag op winst. Omstreeks 15.50 uur noteerde Stern 8,6 procent hoger op 15,10 euro.