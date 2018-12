Bank of England blijft van rente af

Gepubliceerd op | Views: 509 | Onderwerpen: rente

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Bank of England (BoE) heeft in zijn nieuwe rentebesluit het belangrijkste rentetarief in het Verenigd Koninkrijk gelijk gehouden. De beleidsmakers stemden unaniem om het rentetarief op 0,75 procent te houden.

De wereldwijde groeiverwachting is iets zwakker geworden sinds de vorige beleidsvergadering begin november. Ook zijn de risico's die die groei kunnen bedreigen iets toegenomen. De BoE merkt bijvoorbeeld op dat de onzekerheid rond de brexit stevig is toegenomen. Dalende olieprijzen houden de komende tijd echter de inflatie in toom.

Algemeen werd al verwacht dat de BoE de rente ongemoeid zou laten. In augustus verhoogde de Britse centrale bank de rente met een kwart procentpunt.