'Zorgen over Ahold Delhaize naar achtergrond'

Gepubliceerd op | Views: 1.859 | Onderwerpen: levensmiddelen

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Het derde kwartaal en investeerdersupdates van Ahold Delhaize hebben zorgen over het supermarktconcern naar de achtergrond gedrukt. Dat schrijven analisten van Bernstein die wijzen op een groeiversnelling, door verhoogde kapitaalinvesteringen, synergievoordelen en kostenbesparingen.

Verder stelt Bernstein dat de Amerikaanse markt nog steeds zeer concurrerend is, maar een fractie minder dan in voorgaande jaren. In België ziet de zakenbank ,,meerdere kwartalen met sterker momentum'', wat de marges vooruit kan helpen. Het advies staat op outperform en het koersdoel is 25,20 euro.

Het aandeel Ahold Delhaize noteerde donderdag omstreeks 10.15 uur een min van 0,4 procent op 22,31 euro.