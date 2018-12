SnowWorld koopt twee indoorskicentra

Gepubliceerd op | Views: 982

ZOETERMEER (AFN) - Skihallenuitbater SnowWorld heeft twee overnames gedaan. Het bedrijf neemt het Amsterdamse SnowPlanet volledig over en neemt een belang van 25 procent in het Duitse Alpenpark Neuss in Düsseldorf. SnowWorld heeft het recht om op middellange termijn zijn belang in Alpenpark Neuss uit te breiden naar een meerderheidsbelang.

Beide overnames hebben een positieve bijdrage aan de omzet. De brutowinst (ebitda) stijgt met ongeveer 10 procent. Financiële details van de deals zijn niet bekendgemaakt.

Topman Wim Hubrechtsen ziet alleen maar voordelen van de overname. Behalve een grotere geografische spreiding van zijn activiteiten, biedt de participatie in Alpenpark Neuss SnowWorld ook toegang tot de Duitse markt. ,,Deze schaalvergroting biedt voordelen voor iedereen. Met onze partners kunnen we relevantere deals afsluiten en voor onze bezoekers creëren we één grote wintersport-community.''

Verder groeien

Nu trekken de twee huidige skihallen van SnowWorld in Landgraaf en Zoetermeer jaarlijks 500.000 skiërs en snowboarders. Met andere gasten erbij komen er jaarlijks 1,2 miljoen mensen. Met de nieuwe centra erbij mikt SnowWorld op 750.000 wintersporters en bijna 2 miljoen gasten.

SnowWorld kwam bovendien een herfinanciering overeen met KBC en Belfius. Die bieden het bedrijf dat grotendeels in handen is van de Belgische investeringsmaatschappij Alychlo naar eigen zeggen een ,,uitgebreide acquisitielijn''. SnowWorld wil de komende jaren verder groeien door middel van overnames en voert gesprekken met kandidaten.