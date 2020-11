Aandeelhouders Euronext akkoord met overname Borsa Italiana

AMSTERDAM (AFN) - Beursexploitant Euronext heeft van zijn aandeelhouders groen licht gekregen voor de overname van de Italiaanse branchegenoot Borsa Italiana. Tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering werd vrijwel unaniem ingestemd met de deal.

Door het akkoord van vrijdag is weer een volgende horde genomen in het overnameproces. Eerder stemden aandeelhouders van London Stock Exchange Group (LSE) al voor de verkoop van het onderdeel. Verder ging ook de Duitse kartelwaakhond akkoord. LSE kreeg van de Europese Commissie eerder te horen dat het de Italiaanse beursuitbater moest afstoten om akkoord te krijgen voor de beoogde eigen overname van financieel informatieleverancier Refinitiv.

Voor de overname van de Italiaanse beurs heeft Euronext ook nog goedkeuring nodig van regelgevende instanties in het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, België en Frankrijk. Ook moet er nog een verklaring van geen bezwaar worden afgegeven door het College of Regulators van Euronext. Verder moet de Europese Commissie Euronext nog als geschikte koper bestempelen. De overname wordt naar verwachting in de eerste helft van 2021 afgerond.

Euronext, dat onder meer de beurs van Amsterdam exploiteert, sloot begin oktober al een overeenkomst met LSE over de overname van het beursbedrijf uit Milaan. LSE ontvangt 4,3 miljard euro voor Borsa Italiana. Door de overname van Borsa Italiana groeit Euronext uit tot de grootste beursuitbater van Europa. Naast de beurs in Amsterdam, exploiteert het bedrijf ook al de beurzen in onder andere Parijs, Brussel, Dublin en Lissabon.