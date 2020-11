'Brussel betaalt 15,50 euro per dosis coronavaccins Pfizer'

quote: G.errit@ schreef op 20 november 2020 09:37:

Waarom moeten we ons laten vaccineren, er worden op het ogenblik nog alleen maar mensen positief getest en haast niemand gaat er aan dood, iedere dag gaan er ongeveer 140 mensen dood aan kanker, 130 mensen aan hartfalen, 9 mensen vallen dood.

Een vaccin kan toch nooit massaal toegediend worden als het niet veel langer getest wordt op zijn deugdelijkheid, er zijn genoeg gevallen dat het later schadelijke gevolgen heeft.

Mark Rutte had het over groepsimmuniteit in maart, ik denk dat er nu wel een groepsimmuniteit is.

Zucht:1) groepsimmuniteit was in het begin van de crisis bedacht. Inmiddels blijkt dat mensen het vaker krijgen en dat het inmuumsysteem dus niet definitieve weerstand opbouwd.2) het virus is niet eens heel dodelijk maar we weten er nog steeds weinig van. Er is een groep mensen die wel blijvende (serieuse) klachten hebben. Zolang je een ziekte niet kent wil je het niet ongecontroleerd laten rondgaan.3) hoofdzakelijke reden voor het indammen van het virus is de druk op de zorg. Doen we niets dan liggen alle IC bedden vol met covid patienten.4) als er een vaccinatie tegen kanker zou zijn dan hadden we die allemaal allang gehad. jaarlijks wordt er nog erg veel onderzoek gedaan naar genezing van kanker. Maar kanker met een virus vergelijken is sowieso appels met peren.Een beetje inlezen kan geen kwaad ;).