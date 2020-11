Onenigheid over inzet noodsteun VS tussen Fed-baas en minister

WASHINGTON (AFN/BLOOMBERG) - In de Verenigde Staten is onenigheid ontstaan over de aanpak van de coronacrisis tussen twee van de belangrijkste economische beleidsmakers. Minister van Financiën Steven Mnuchin is het niet eens met centralebankpresident Jerome Powell over de besteding van een deel van de noodhulp.

De controverse gaat over het behoud van een aantal steunpakketten om de economie te ondersteunen. In maart dit jaar keurde het Amerikaanse Congres een steunpakket ter waarde van 2200 miljard dollar goed. Daarvan was circa 500 miljard dollar bedoeld voor een reeks noodleuningen en door de Fed gegarandeerde kredieten. Uiteindelijk werd slechts een klein deel van dat geld, zo'n 25 miljard dollar, daarvoor gebruikt.

Mnuchin stelde in een brief aan Fed-baas Powell dat 455 miljard dollar van de eerder toegezegde coronasteun, via de CARES-act, een andere bestemming moet krijgen. Dit omdat nauwelijks van dit vangnet gebruik gemaakt wordt. Het Congres zou over een nieuwe bestemming voor het geld moeten beslissen.

Volgens Powell is het juist zaak dat de noodpakketten blijven zoals ze zijn om de economie in de VS door de crisis te helpen. Hij vindt dat de volledige reeks noodvoorzieningen die tijdens de coronacrisis zijn opgezet, in stand moeten blijven. Ook omdat de situatie nog altijd gespannen is en de economie kwetsbaar. Dan is het goed om nog miljarden achter de hand te hebben.