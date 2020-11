Nieuwe commercieel directeur voor Heineken

AMSTERDAM (AFN) - Heineken heeft de Brit James Thompson aangesteld als commercieel directeur. Hij is de opvolger van Jan Derck van Karnebeek die naar 27 jaar bij Heineken in dienst te zijn geweest zijn vertrek aankondigde. Van Karnebeek verlaat het bedrijf op 1 maart volgend jaar.

Thompson begint begin volgend jaar aan zijn nieuwe klus. Hij is momenteel het hoofd van Categories, Brand, Innovation and Stores bij Avon. Hij heeft uitgebreide ervaring in de drankensector. Zo werkte hij eerder jarenlang bij Diageo.