'Deelakkoord handel mogelijk niet in 2019'

Gepubliceerd op | Views: 884

WASHINGTON (AFN) - De afronding van een deelakkoord over handel tussen de Verenigde Staten en China lukt mogelijk niet meer dit jaar. Dat meldt persbureau Reuters op basis van handelsdeskundigen en bronnen dicht bij het Witte Huis. Een woordvoerder van het Witte Huis liet officieel weten dat er "voortgang" wordt geboekt.

De Amerikaanse president Donald Trump zei in de eerste helft van oktober al dat een akkoord was bereikt over een deal met China die de opmaat zou moeten zijn naar de beëindiging van de handelsoorlog tussen de landen. China benadrukte toen dat er nog niks op papier stond. Sindsdien wordt achter de schermen verder onderhandeld over het deelakkoord.

China drong de laatste weken herhaaldelijk aan op het terugdraaien van Amerikaanse importheffingen op Chinese goederen. Trump antwoordde dat de geplande nieuwe tarieven die op 15 december zouden moeten ingaan ook nog op tafel liggen. Volgens de bronnen van Reuters zou Washington nu ook nieuwe eisen op tafel hebben gelegd.

Hongkong gevoelige factor

Volgens de ingewijden is 15 december nu de datum waarop wordt gelet. Als de nieuwe importheffingen worden uitgesteld is dat een teken dat een akkoord nabij is. Als dat niet gebeurt ligt witte rook in 2019 niet meer voor de hand.

In het gedeeltelijke handelsdeal moeten verder afspraken worden gemaakt over intellectueel eigendom, financiële diensten en landbouwgoederen. Trump zei eerder dat China al is begonnen met het opkopen van Amerikaanse landbouwproducten.

Een eventuele deal wordt mogelijk ook bemoeilijkt door de Amerikaanse opstelling over de protesten in Hongkong. De Amerikaanse Senaat heeft een wetsvoorstel aangenomen gericht op het beschermen van de mensenrechten in Hongkong. China veroordeelde die beslissing en liet weten stappen te zullen ondernemen om zijn soevereiniteit en veiligheid te beschermen.