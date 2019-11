Wall Street duidelijk lager na handelsvrees

Gepubliceerd op | Views: 1.000

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York stonden woensdag in de middaghandel duidelijk in de min. De handelsvrees op Wall Street kreeg een verdere impuls na berichten dat Washington en Peking waarschijnlijk dit jaar niet meer tot overeenstemming komen over de eerste fase van een handelsdeal. Verder wordt uitgekeken naar de notulen van de meest recente beleidsvergadering van de Federal Reserve die later op de dag worden vrijgegeven.

Een dag eerder kwam de recordreeks van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 al ten einde. De Dow stond omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 27.693 punten. De S&P zakte ook 0,9 procent tot 3093 punten en de Nasdaq leverde 1,1 procent in tot 8480 punten.

Het optimisme over een handelsdeal stond al onder druk na het dreigement van president Donald Trump om de importtarieven op Chinese goederen te verhogen als er geen handelsdeal wordt bereikt. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat de eisen van China om importheffingen terug te draaien voor aanvullende eisen van Amerikaanse zijde hebben gezorgd.

Lowe's

China was al niet blij met Washington vanwege het feit dat de Amerikaanse Senaat een wetsvoorstel heeft aangenomen gericht op het beschermen van de mensenrechten in Hongkong. China veroordeelde die beslissing en liet weten stappen te zullen ondernemen om zijn soevereiniteit en veiligheid te beschermen.

In het staartje van het bedrijfscijferseizoen kregen beleggers resultaten van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's te verwerken. Target won bijna 13 procent. De warenhuisketen verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar. Lowe's dikte 3,6 procent aan na een verhoging van de winstraming voor het gehele jaar en plannen voor een reorganisatie in Canada. Op dinsdag werd het aandeel Lowe's nog lager gezet in verband met een nieuwe omzetwaarschuwing van de grotere branchegenoot Home Depot.

General Motors

De Amerikaanse autofabrikant General Motors (GM) heeft branchegenoot Fiat Chrysler aangeklaagd vanwege jarenlange samenzwering van medewerkers met vakbondsvertegenwoordigers. Betrokkenen zitten inmiddels achter de tralies, maar GM (min 2,8 procent) zegt miljarden dollars schade te hebben opgelopen door de kwestie. Fiat Chrysler (min 3,8 procent) noemde de claim ongegrond.

Tabaksbedrijven stonden in de belangstelling na een bericht dat een voorgestelde inperking van de maximale nicotineniveaus in sigaretten niet doorgaat. Bedrijven als Altria en Philip Morris stegen tot 3,4 procent.

De euro was 1,1071 dollar waard tegen 1,1066 dollar eerder op de dag bij het sluiten van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 56,82 dollar. De prijs van Brentolie steeg 2,3 procent tot 62,32 dollar per vat.