IMCD koopt ingrediëntendistributeur Unired

Gepubliceerd op | Views: 342

ROTTERDAM (AFN) - Chemicaliëndistributeur IMCD heeft de in Colombia gevestigde ingrediëntendistributeur Unired Químicas SAS volledig overgenomen. Unired was vorig jaar goed voor een omzet van 8 miljoen dollar. Een overnamesom is niet gemeld.

Bij Unired werken ongeveer 15 mensen. Het bedrijf richt zich op de bedrijven in de farmaceutische industrie, voedingssector en persoonlijke verzorging. De activiteiten worden volledig geïntegreerd in de organisatie van 2020.