'Lagere drempel Ondernemingskamer is goed idee'

AMSTERDAM (AFN) - Eumedion steunt het voorstel van minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) om het voor aandeelhouders van alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen gemakkelijker te maken een enquêtezaak bij de Ondernemingskamer te starten. Dat schrijft de belangenvereniging van institutionele beleggers in een reactie op het voorontwerp van het wetsvoorstel.

De minister wil de kapitaalseis voor aandeelhouders leggen op 1 procent van het geplaatste kapitaal of het houden van aandelen met een totale beurswaarde van ten minste 20 miljoen euro. Momenteel moeten aandeelhouders van zogenoemde kleine beursgenoteerde ondernemingen nog 10 procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of aandelen houden met een totale nominale waarde van ten minste 225.000 euro.

Voor ‘grote’ beursgenoteerde ondernemingen gelden nu al de 1 procent- en 20 miljoen euro-drempels. Maar dit wordt bepaald op basis van de hoogte van het geplaatste kapitaal. Dat is niet altijd een goede maatstaf, aldus Eumedion. Grote bedrijven als Adyen, Ahold Delhaize en Boskalis zijn door de lage nominale waarde van hun aandelen in de juridische werkelijkheid klein. "Tot tevredenheid van Eumedion zet de minister dit in het voorontwerp weer recht."