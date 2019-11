'Lagere opening op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 906

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York gaan woensdag naar verwachting lager openen, nadat de recordreeks van de Dow-Jonesindex en de S&P 500 dinsdag ten einde kwam. De handelsvrees op Wall Street laaide op na het dreigement van president Donald Trump om de importtarieven op Chinese goederen te verhogen als er geen handelsdeal wordt bereikt. Verder kwamen er resultaten van winkelbedrijf Target en doe-het-zelfketen Lowe's en komt de Federal Reserve later op de dag met de notulen van de meest recente beleidsvergadering.

Ook verwerkten beleggers het nieuws dat China felle kritiek heeft geuit op de Amerikaanse Senaat, die een wetsvoorstel heeft aangenomen gericht op het beschermen van de mensenrechten in Hongkong. China veroordeelde die beslissing en liet weten stappen te zullen ondernemen om zijn soevereiniteit en veiligheid te beschermen. De vrees bestaat dat deze kwestie de handelsgesprekken tussen Peking en Washington kan bemoeilijken.

Target staat voorbeurs stevig op winst. De verkoper van bijvoorbeeld huishoudelijke producten, kleding, meubels, speelgoed, cosmetica en elektronica verhoogde zijn winstverwachting voor het gehele jaar en overtrof met zijn resultaten de verwachtingen van analisten.

Beursgang Alibaba

Lowe's lijkt eveneens een positieve opening te krijgen door een verhoging van de winstraming voor het gehele jaar en plannen voor een reorganisatie in Canada. Op dinsdag werd het aandeel Lowe's nog lager gezet in verband met een nieuwe omzetwaarschuwing van de grotere branchegenoot Home Depot. Andere bedrijven met kwartaalpublicaties zijn onder meer softwareproducent Salesforce en kledingwinkelbedrijf Urban Outfitters.

De in New York genoteerde Chinese internetgigant Alibaba kan bij de beursgang in Hongkong maximaal bijna 13 miljard dollar ophalen. Alibaba kwam met de uitgifteprijs voor de notering in Hongkong.

Rentebeleid Fed

De Fed verlaagde eind vorige maand voor de derde keer dit jaar de rente. De notulen van die vergadering zullen worden bestudeerd voor eventuele aanwijzingen voor het toekomstige beleid. De koepel van Amerikaanse centrale banken houdt naar verwachting voorlopig de rente onveranderd.

De Dow sloot dinsdag 0,4 procent lager op 27.934,02 punten. De S&P verloor 0,1 procent tot 3120,18 punten en de Nasdaq won 0,2 procent tot 8570,66 punten.