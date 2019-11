'Geen overnamebod Deutsche Börse op BME'

Gepubliceerd op | Views: 223

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - Deutsche Börse gaat waarschijnlijk geen overnamebod doen op het Spaanse beursbedrijf BME omdat die niet zou passen in de overnamestrategie van de Duitse beursexploitant. Dat stellen analisten van UBS.

Rond BME is een overnamestrijd ontstaan tussen het Zwitserse SIX Swiss Exchange en Euronext. Euronext meldde maandag in gesprek te zijn met BME. Kort daarop werd bekend dat het Zwitserse SIX een bod heeft uitgebracht op BME. Later kwamen berichten dat Deutsche Börse zich ook in die strijd zou willen mengen.

Maar UBS denkt dat het niet waarschijnlijk is dat Deutsche Börse een voorstel zal doen voor BME, omdat het bedrijf naar overnames van andere activiteiten zou kijken. Als de exploitant van de aandelenmarkt in Frankfurt toch met een bod voor BME op de proppen komt, zou de Zwitserse bank dan ook "zeer verrast" zijn.