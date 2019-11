Rode beurzen na tariefdreiging Trump

We hebben eens één rode dagkaars (als het al één dag zal houden) in 6 weken en sommigen denken al aan kelderende beurzen en kerst crashes. Feit is dat de economie in Amerika nog steeds heel goed gaat, de automobielindustrie weer aantrekt, de rentes extreem laag staan (TINA) en Trump tweet vandaag of morgen weer wat handelshoop in de ballon en staan we in geen tijd op nieuwe ATH.