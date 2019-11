NBWM ingelijfd door Belgisch iBanFirst

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De Belgische financiële dienstverlener iBanFirst neemt de Nederlandsche Betaal- en Wisselmaatschappij (NBWM) over. Dat kondigt het bedrijf woensdag aan in een persbericht. De prijs van de overname is daarbij niet bekendgemaakt.

iBanFirst is een onlineplatform dat het midden- en kleinbedrijf ondersteunt met het doen van internationale geldtransacties. Dat deed het bedrijf al in België en Frankrijk. De overname is volgens het in 2013 opgerichte bedrijf onderdeel van "ambitieuze Europese groeiplannen".

NBWM neemt ook de naam van de nieuwe eigenaar over. Het kantoor in Amsterdam zal nog worden gebruikt tot midden 2020. Voor klanten verandert er weinig.