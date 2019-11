Resultaat en omzet Tie Kinetix gedaald

Gepubliceerd op | Views: 143

BREUKELEN (AFN) - Softwarebedrijf Tie Kinetix heeft in het afgelopen gebroken boekjaar een lager bedrijfsresultaat behaald, op een omzet die eveneens afnam. Onder de streep verscheen een nettoverlies tegen een winst een jaar eerder.

In de periode tot en met eind september werd een omzet geboekt van 15,8 miljoen euro, met een bedrijfsresultaat (ebitda) van 617.000 euro. Deze cijfers zijn exclusief aanpassingen voor boekhoudmethodes IFRS 9 en IFRS 15. In het voorgaande boekjaar was de omzet 16,9 miljoen euro met een resultaat van ruim 1,7 miljoen euro.

Het nettoverlies bedroeg 992.000 euro. Dat was een jaar eerder nog een plus van 184.000 euro. Tie gaf aan het einde te naderen van zijn transitieperiode, waarbij de focus werd verplaatst naar zijn geïntegreerde FLOW-softwaresysteem. De orderontvangst bereikte afgelopen boekjaar het recordniveau van 16,3 miljoen euro. Dat is een toename van 45 procent op jaarbasis.

Topman Jan Sundelin verklaarde dat de focus dit jaar ligt op het halen van omzet uit de orderportefeuille, terwijl ook extra geïnvesteerd zal worden in marketing, verkoop en operationele activiteiten, om zo autonome groei te financieren. Als gevolg daarvan verwacht het bedrijf uit Breukelen geen groei van de winst. Wel zouden de omzet en marge moeten verbeteren.