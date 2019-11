Misschien zie ik het verkeerd, maar ik verbaas me zeer over dit advies.



LTM Ebitda = Last twelve months ebitda = Ebitda H2 2018 + Ebitda H1 2019



LTM Ebitda = € 237,5 miljoen



LTM EPS = € 5,94



Op basis van de LTM Ebitda noteert Adyen op een Ebitda multiple van 82,4



Op basis van de LTM EPS noteert Adyen op een Koers-Winst verhouding van 110,3



Terwijl de omzetgroei al zichtbaar aan het verminderen is.



Terwijl de grote tech bedrijven (concurrentie) zeer duidelijk uitbreiden in fintech



Terwijl eBay op termijn ook nog tegen een koers van € 240 aandelen mag kopen (circa 700.000 aandelen)



Terwijl insiders aan de lopende band aandelen verkopen.