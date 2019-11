KPN Ventures stapt in Dutch Security TechFund

Gepubliceerd op | Views: 130

AMSTERDAM (AFN) - KPN Ventures is toegetreden tot het Dutch Security TechFund van TIIN Capital. Dat maakte de investeringstak van telecomconcern KPN bekend, zonder financiële details te melden.

Eerder dit jaar traden de regionale investeringsmaatschappij InnovationQuarter en de gemeente Den Haag al als investeerder toe tot het fonds. Ook het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat investeert mee, net als andere partijen.

Het Dutch Security TechFund is dit jaar gestart, aanvankelijk gefinancierd door een groep ‘informal investors’ en is sinds kort ook met een vestiging op The Hague Security Delta in Den Haag aanwezig. Het fonds zal de komende jaren 30 miljoen euro investeren in cybersecurity-ondernemingen.