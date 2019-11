Damrak over breed front omlaag

De Belgen zitten in China ,een handels missie .

Ze worden in zak gezet waar ze zelf bijzitten .

Ze willen de Chinezen doen patatten eten .

Die missie was gepland maar in het achterhoofd wat er op straat gebeurd met de protesten zou men daar beter ver wegblijven .

De chinees is voor niks te vertrouwen .

Belgie zakt in het moeras .

Uitvoer naar China betekent niks .

Triestig .