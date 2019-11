Accountant keurde cijfers Wirecard niet goed

Gepubliceerd op | Views: 880

MÜNCHEN (AFN) - De jaarrekening van de Singaporese dochter van de Duitse betalingsverwerker Wirecard over 2017 is niet goedgekeurd door accountantsbureau EY. De accountants kunnen de "adequaatheid, volledigheid en correctheid" van de cijfers niet vaststellen, schrijven ze volgens de Duitse zakenkrant Handelsblatt in het register van de Singaporese toezichthouder.

Ook geven ze aan "niet te kunnen bepalen hoe groot mogelijke aanpassingen zijn geweest". In de jaarrekening van Wirecard ontbrak de kritische kanttekening van EY in Singapore. Voor het moederbedrijf was er wel een accountantsstempel bij de jaarrekening.

Wirecard werd eerder in Singapore in verband gebracht met boekhoudfraude. Het Duitse bedrijf ontkende echter altijd iets te hebben misdaan en verweet de Britse krant Financial Times zelfs van samenzwering met beleggers die op een koersdaling van Wirecard speculeerden. Ook bij een partner van Wirecard in Dubai zou gesjoemeld zijn met de de cijfers om zo een hogere winst en omzet te kunnen opvoeren.

Wirecard stelt in een reactie dat EY de jaarrekening niet kon goedkeuren vanwege lokale Singaporese begrotingsregels. Bovendien konden de accountants niet alle documenten inzien omdat er een onderzoek liep tegen Wirecard in het Aziatische land. De uitgebleven goedkeuring van EY heeft volgens Wirecard dan ook niets te maken met "onregelmatigheden zoals het artikel ten onrechte suggereert".