Probleem met defibrillatoren Philips in VS

WASHINGTON (AFN) - Zorgtechnologieconcern Philips heeft problemen met een bepaald model defibrillator in de Verenigde Staten, omdat ze niet goed kunnen werken. Dit meldde de Amerikaanse toezichthouder FDA. Het gaat om bijna 24.000 apparaten die in omloop zijn in het land.

Het betreft de HeartStart XL+ Defibrillator/Monitor, Model 861290. Het apparaat kan bijvoorbeeld weigeren aan te gaan. In oktober stelde Philips gebruikers op de hoogte van de zaak. Het apparaat is in principe wel veilig en kan gewoon in gebruik blijven, zolang er geen problemen voordoen. Als er wel problemen zijn dan moet contact worden opgenomen met Philips.