Onrust binnen Vopak over digitaal volgsysteem

Gepubliceerd op | Views: 221

AMSTERDAM (AFN) - Opslagbedrijf Vopak introduceert begin volgend jaar als eerste bedrijf in Nederland elektronische pasjes waarmee het elke beweging van werknemers en bezoekers kan volgen. Vopak kan niet alleen zien waar mensen lopen, maar ook of ze liggen of staan, op welke hoogte ze zich bevinden, en of ze een werkvergunning hebben, schrijft Het Financieele Dagblad (FD).

Dit is de meest extreme vorm van personeelsmonitoring die nu in Nederland wordt toegepast. Het Vopak-personeel maakt zich grote zorgen. Wij hebben hier onze bedenkingen bij", zegt Cees den Breejen, voorzitter van de centrale ondernemingsraad (cor). "Als het gaat om veiligheid, hebben we geen probleem. Maar de privacy ligt heel gevoelig. Waar loopt iemand, zit-ie op de wc? Wat gaat het bedrijf doen met die data?"

De cor is nu "druk in gesprek met de directie", zegt Den Breejen. Volgens Vopak, een bedrijf dat vloeibare chemicaliën en brandstoffen opslaat, vergroot het systeem de veiligheid.