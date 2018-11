Behoorlijke verliezen voor beurzen Europa

Gepubliceerd op | Views: 3.341 | Onderwerpen: Europa

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdagmiddag duidelijke koersverliezen zien. Met name de technologiebedrijven moesten rake klappen incasseren, in navolging van de zware minnen onder Amerikaanse branchegenoten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde halverwege de middag 1,6 procent in het rood op 510,73 punten. De MidKap zakte 2,3 procent tot 687,60 punten. De beursgraadmeters in Londen, Parijs en Frankfurt verloren tot 1,4 procent.

Chipmachinemaker ASML behoorde tot de sterkste dalers bij de hoofdfondsen met een min van 3,4 procent. De chipbedrijven Besi en ASMI zakten tot 2,8 procent in de MidKap. Betalingsverwerker Adyen was de grootste daler bij de middelgrote bedrijven met een min van 6,7 procent. Adyen heeft grote Amerikaanse technologiebedrijven als klant.

Drank

Elders in Europa had de chipsector het ook lastig. Zo verloor halfgeleiderbedrijf Infineon 2,6 procent in Frankfurt en in Parijs leverde STMicroelectronics 3,2 procent in.

Bij de kleinere bedrijven op het Damrak raakte Lucas Bols 9 procent aan beurswaarde kwijt. De drankenproducent bracht in Nederland het afgelopen halfjaar minder jenever en vieux aan de man.

Frankrijk

In Parijs zette Renault (min 1,7 procent) de daling voort. De Franse automaker verloor een dag eerder al ruim 8 procent na de arrestatie van topman Carlos Ghosn wegens belastingfraude. De Japanse samenwerkingspartners Nissan en Mitsubishi hebben aangegeven Ghosn te willen ontslaan. EasyJet verloor 5,5 procent in Londen, ondanks dat de Britse prijsvechter het voorbije boekjaar een recordaantal passagiers vervoerde.

In Zürich zakte Julius Baer 7,3 procent na een tegenvallende update van de Zwitserse vermogensbeheerder. Deutsche Bank verloor 4 procent in Frankfurt. De bank bevestigde betalingen te hebben verwerkt voor Danske Bank, dat is verwikkeld in een groot witwasschandaal. BASF werd 3,8 procent lager gezet. Beleggers waren niet onder de indruk van het strategische plan van het Duitse chemieconcern.

De euro was 1,1403 dollar waard, tegen 1,1448 dollar op maandag. Een vat Amerikaanse olie werd 2 procent goedkoper op 56,02 dollar. De prijs van Brentolie daalde 1,8 procent tot 65,55 dollar per vat.