'Apple-zorgen dolen rond op Wall Street'

Het zijn gewoon spelletjes door een aantal grote partijen die de boel flink naar beneden trekken. Ik hoorde Jim Cramer gisteren nog roepen dat analisten elke dag met bijna hetzelfde negatieve verhaal naar buiten komen, dag na dag.



Je kan 1 keer aangeven dat het minder goed gaat met Apple volgens de analisten (Apple blijft gewoon giga winsten maken) maar om dat elke keer te blijven roepen en van elk bedrijf dat onderdelen levert aan Apple. Dat de koersen zo naar beneden gaan heeft niet veel te maken met de feiten volgens mij. Met bepaalde bedrijven gaat het minder het komend kwartaal, maar met de meeste niet. De verwachting van de analisten worden ook elke keer omhoog geschroefd. Volgend jaar wordt er nog steeds flink winst gemaakt in de VS door de meeste bedrijven, de rente zal niet giga omhoog gaan evenals de inflatie.



Als je niet beter zou weten zou je denken dat de recessie al begonnen is. Zoals @havik of duif terecht aangeeft, denk toch even na. Deze dump van aandelen is wel gaande, maar is in mijn beleving zwaar overtrokken.