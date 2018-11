'Apple-zorgen dolen rond op Wall Street'

Gepubliceerd op | Views: 2.693

NEW YORK (AFN) - De zorgen rondom techreus Apple lijken ook dinsdag in New York de aandelenbeurzen in zijn greep te houden. De graadmeters op Wall Street openen naar verwachting in het rood. Net als in Europa en Azië krijgen met name technologiefondsen het naar verwachting zwaar voor de kiezen.

Apple staat andermaal voor een lagere opening. Daarmee lijkt een zevende verliesbeurt in de voorbije negen sessies in de maak voor de maker van onder meer de iPhones. Ten opzichte van de piek eerder dit jaar is Apple al een vijfde van zijn beurswaarde kwijt. Met name de mindere verkoopvooruitzichten van de iPhones zitten het bedrijf dwars.

In het kielzog van Apple kregen ook andere techbedrijven de voorbije dagen stevige tikken. Ook nu lijken voor techbedrijven bij opening minnen in de maak. Ook chipbedrijven zullen de aandacht op zich gericht weten. De aandelenkoersen van Micron Technology en Nvidia kregen de voorbije sessies al stevige opdoffers te verwerken. De bodem lijkt evenwel nog niet te zijn bereikt. Ook branchegenoten Intel en AMD staan voorbeurs in de min.

Reuring

De afnemende vraag naar iPhones zijn een teken aan de wand voor technologie- en internetbedrijven als geheel. Zeker nu beleggers zich meer en meer zorgen maken over een piek in de groei van de bedrijfswinsten, oplopende financieringskosten en een wereldeconomie die wordt geteisterd door handelsspanningen.

Verder zorgen bedrijfscijfers, met name van winkelbedrijven, voor reuring. Met name Target kwam met tegenvallende cijfers en vooruitzichten. Het aandeel ging in de zogeheten voorbeurshandel stevig onderuit. Ook branchegenoot Kohl's, levensmiddelenbedrijf Campbell Soup en elektronicaketen Best Buy openden de boeken, evenals klusketen Lowe's. Dat bedrijf kwam tevens met een nieuwe herstructurering op de proppen.

Lingerie

Ook voor L Brands, het bedrijf achter de lingerie van Victoria's Secret, is bovengemiddelde aandacht na cijfers. Met name de winst van het bedrijf viel lager uit dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 1,6 procent lager op 25.017,44 punten. De breder samengestelde S&P 500 zakte 1,7 procent tot 2690,73 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 3 procent in tot 7028,48 punten.