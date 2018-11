Miljardendeal in medische technologiewereld

Gepubliceerd op | Views: 1.799

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - Het medische technologieconcern Boston Scientific neemt zijn Britse rivaal BTG over voor 3,3 miljard pond (circa 3,7 miljard euro). Daarmee breiden de Amerikanen hun aanbod aan medische hulpmiddelen voor de behandeling van kanker en andere aandoeningen uit.

Boston Scientific is vooral bekend van zijn stents die worden gebruikt om aderen open te houden na een dotterbehandeling. Het concern telt in contanten 840 pence per aandeel neer. Dat is een premie van 37 procent ten opzichte van de slotkoers van BTG op maandag. De beurskoers van BTG zat dinsdag dan ook flink in de lift. Met een plus van zo'n 35 procent bereikte de koers het hoogste niveau in bijna vier jaar in Londen.