Cijfers winkelketen Target stellen teleur

MINNEAPOLIS (AFN) - De Amerikaanse winkelketen Target heeft zijn verkopen in het derde kwartaal opgevoerd ten opzichte van een jaar eerder. Kenners hadden evenwel op een sterkere cijfers gerekend en het aandeel ging hard onderuit in de voorbeurshandel in New York.

Er ging 17,8 miljard dollar aan omzet in de boeken. De vergelijkbare opbrengsten bij Target stegen met 5,1 procent. Het bedrijf zei voor het vierde kwartaal inclusief de drukke feestdagenperiode een omzetgroei op eigen kracht van 5 procent te verwachten. Dat betekent dat de verkoopgroei aan het afzwakken is. De nettowinst ging afgelopen kwartaal met dik 30 procent omhoog tot 622 miljoen dollar.

Ook elektronicaketen Best Buy kwam met cijfers. Daar ging de vergelijkbare omzet met 4,3 procent omhoog, waar door kenners in doorsnee op een toename van 3,6 procent werd gerekend. De totale omzet bedroeg bijna 9,6 miljard dollar. Onder de streep bleef daarvan 277 miljoen dollar over, tegen een winst van 239 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar.