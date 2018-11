Gepubliceerd op | Views: 1.177 | Onderwerpen: Pensioen, pensioenfondsen

DEN BOSCH (AFN) - Kempen Capital Management, de vermogensbeheerder van Van Lanschot Kempen, wordt de nieuwe fiduciair manager van Stichting Pensioenfonds PostNL. Dat bleek dinsdag.

Het pensioenfonds van PostNL is verantwoordelijk voor ruim 95.000 deelnemers en heeft een belegd vermogen van circa 8,5 miljard euro. Met ingang van het tweede kwartaal van komend jaar zal Kempen over het totale belegd vermogen adviseren. Eind september is al een start gemaakt met de overgang.