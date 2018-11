Concurrentie springt in gat Ryanair Eindhoven

Gepubliceerd op | Views: 2.129 | Onderwerpen: luchtvaart

EINDHOVEN (AFN) - Verschillende luchtvaartmaatschappijen zijn dankbaar in het gat gesprongen in de winterdienstregeling op luchthaven Eindhoven. Dit nadat de Ierse prijsvechter Ryanair zijn Brabantse basis sloot en als gevolg daarvan minder slots nodig had.

Volgens Eindhoven Airport waren er ruim 1300 slots extra te vergeven, plus een paar honderd als gevolg van de wijzigingen in de dienstverlening van Ryanair. Transavia kreeg er van de slotcoördinator 730 extra slots bij. Wizz Air kreeg 657 extra slots toegewezen. Ook TUI (233) en nieuwkomer Pobeda (114) wisten extra landingsrechten te verwerven.

Ryanair besloot onlangs de basis Eindhoven Airport te sluiten. Daardoor verminderde ook het aantal starts en landingen van Ryanair op de Brabantse luchthaven, die nog wel als bestemming geldt voor de Ieren.

Eindhoven Airport had eerder al gemeld dat er voldoende gegadigden waren om het gat van Ryanair te vullen. De maximaal toegestane capaciteit voor Eindhoven Airport is volgend jaar 43.000 vliegbewegingen. Daarmee is volgens de luchthaven niet gezegd dat deze allemaal worden uitgevoerd. Dit jaar rekent Eindhoven op circa 40.500 vliegbeweginge