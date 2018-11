Beurzen lager onder aanvoering techsector

[quote alias=Hendrik34 id=11240014 date=201811200913]

We gaan nu merken wat het niet goed functioneren van politiek gaat betekenen voor de wereldhandel.

[/quote

De cdnv Minister in Belgie die zelf opstap krijgt 4000 000 euro ontslag vergoeding .

Gisteren sprak men van 160 000

Nieuwe topman (liefst 6 in totaal ,wat die daar doen ? ,weet niemand )

Meer dan 300 000 jaar wedde.

Dan zijn ze verwonderd dat het populisme zegeviert .

Nog niet gesproken van het aantal mandaten in Belgie ,meer dan 2500

De fluo vestjes gaan we nog zien vermoed ik