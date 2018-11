Houtveredelaar Accsys ziet toekomst zonnig in

Gepubliceerd op | Views: 663

AMSTERDAM (AFN) - Accsys Technologies heeft in het afgelopen halfjaar hogere inkomsten in de boeken gezet. Volgens topman Paul Clegg zijn de marktperspectieven voor de beursgenoteerde houtveredelaar bovendien gunstig.

De vraag naar Accoya-hout en Tricoya-platen blijft op zodanig niveau dat het de huidige productiecapaciteit van Accsys overschrijdt. ,,Derhalve verwachten we dat de inkomsten aanzienlijk zullen toenemen in de tweede helft van het jaar gezien het feit dat we profiteren van de nieuwe Accoya-reactor in Arnhem die inmiddels operationeel is, waardoor de winstgevendheid wordt verbeterd'', zegt Clegg.

Het bedrijf is momenteel volop bezig met investeren in de toekomst. De bouw van de eerste speciale Tricoya-geacetyleerde houtsnipperfabriek in Hull is naar verwachting halverwege volgend jaar klaar. Accsys blijft ook de mogelijkheden verkennen voor nieuwe fabrieken in de Verenigde Staten en Azië, met partners in die regio's.

De totale omzet kwam in de zes maanden tot eind september uit op 31,6 miljoen euro, waar een jaar terug nog 28,3 miljoen euro aan omzet in de boeken ging. Het operationeel verlies (ebitda) werd teruggebracht tot 1,4 miljoen euro, van 4,9 miljoen euro. Het verlies voor belastingen daalde daarnaast van 6,8 miljoen naar 5,4 miljoen euro.