Hoop op deal coronasteun zet Wall Street hoger

Geweldig nieuws allemaal , En ook nog eens dankzij de geweldige President Trump en zijn team .

Aftellen nu de daagjes voor zijn herverkiezing .



Morgen AEX vast en zekers Groen

Die geweldige president van jou gaat het helaas, of gelukkig, niet redden. En dan ontstaat er een hele vervelende situatie in Amerika, want Kuifje gaat wild om zich heen slaan, vecht de tellingen aan etc.etc. En dan begint het getouwtrek om het noodpakket. Even de verslaafden aan het gratis geld infuus, maar ook dat is snel uitgewerkt. Dan verschijnen de eerste "afkickverschijnselen "Benieuwd wie er dan nog op eigen benen kan staan. Beurzen behoren te reageren op bedrijfsresultaten en niet op gratis geld. Tot op heden is de berichtgeving steeds hetzelfde: minder erg dan verwacht. Als de geldpersen worden stilgezet, en dat gaat onherroepelijk gebeuren, dan moet de patiënt weer op eigen benen staan. En dat gaat lang niet iedereen lukken. We zullen zien. Over een maand weten we meer!!!