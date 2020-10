Hoop op deal coronasteun zet Wall Street hoger

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag in de plus geëindigd al konden de hoge standen van halverwege de handelsdag niet vast worden gehouden. Beleggers op Wall Street werden optimistischer dat een akkoord kan worden bereikt in Washington over een nieuw steunpakket voor de door de coronacrisis getroffen economie. Daarnaast wordt een flinke hoeveelheid bedrijfsresultaten verwerkt.

De Dow-Jonesindex sloot met een plus van 0,4 procent op 28.308,79 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3443,12 punten en technologiegraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 11.516,50 punten.

Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, praat dinsdag opnieuw met minister van Financiën Steven Mnuchin over een coronasteunpakket. Maandag naderden beiden elkaar al enigszins. Beleggers hopen dat nu verdere vooruitgang kan worden geboekt in de onderhandelingen over een nieuw stimuleringspakket. Vanuit de Senaat, die dat pakket ook nog goed moet keuren, klinkt nog altijd weerstand tegen te veel steun vanuit de overheid.

Alphabet

Google-moederconcern Alphabet (plus 1,4 procent) staat in de belangstelling. Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft dinsdag een rechtszaak aangespannen tegen Google vanwege misbruik van zijn machtspositie bij zoekopdrachten op het internet. Google zegt dat de zaak vol gebreken zit en heeft aangekondigd zich te zullen verdedigen.

Aan het kwartaalcijferfront kwamen onder meer technologieconcern IBM met een update. Dat bedrijf deed vooral goede zaken met de cloudtak en duikelde 6,5 procent. Ook schoonmaak- en verzorgingsmiddelen Procter & Gamble (P&G) (plus 0,4 procent), DAF-moeder Paccar (min 0,8 procent), sigarettenfabrikant Philip Morris International (min 5,8 procent) en uitzender Manpower (min 2,4 procent) openden de boeken.

Moderna

Chipbedrijf Intel (min 2,1 procent) verkoopt zijn geheugentak aan het Zuid-Koreaanse SK Hynix in een deal ter waarde van 9 miljard dollar. SK Hynix is al een van de grootste spelers ter wereld op het gebied van geheugenchips voor computers en mobiele apparaten.

Verder zou biotechnoloog Moderna verwachten dat de Amerikaanse overheid in december goedkeuring kan geven voor noodgebruik van zijn coronavaccin als in november positieve testresultaten worden behaald bij een grote klinische proef. Moderna won 0,5 procent.

De euro stond op 1,1825 dollar, tegen 1,1827 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent meer op 41,46 dollar. Brentolie werd 0,8 procent duurder op 42,96 dollar per vat.