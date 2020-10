Lagere omzet, maar hogere marges voor Marel

REYKJAVIK (AFN) - Maker van vlees- en visverwerkende machines Marel heeft in het derde kwartaal een lagere omzet behaald dan een jaar eerder. Ook de nettowinst viel lager uit, al wist het bedrijf wel een hogere brutowinstmarge te behalen. De IJslandse onderneming, die een notering heeft aan de beurs in Amsterdam, zegt dat de automatisering in de sector snel toeneemt en ziet daardoor kansen ondanks de "uitdagende tijden".

Marel haalde in de maanden juli tot en met september voor 282,5 miljoen euro aan opdrachten binnen, wat vergelijkbaar is met dezelfde periode een jaar eerder. Her orderboek is met 434,3 miljoen euro ook nog goed gevuld. De omzet in het kwartaal lag met 287,2 miljoen euro echter 8,1 procent lager dan in het derde kwart van 2019.

Op die omzet werd wel een brutowinstmarge (ebit) van 15,4 procent behaald waardoor de nettowinst slechts met 4,2 procent daalde tot 29,4 miljoen euro. Ook de gunstige productmix hielp daarbij. Zo leverde Marel relatief veel onderhoudsdiensten en reserve-onderdelen, waarop relatief hoge marges zitten. Die zogeheten 'aftermarket'-tak was goed voor 41 procent van alle omzet.

Topman Arni Oddur Thordarson stelt dat bedrijven snel meer automatisering willen. Dat wordt volgens hem deels gedreven door de vraag van consumenten naar veilige producten die zo de pan in kunnen. Mede door de recente overname van de Duitse branchegenoot TREIF staat Marel volgens Thordarson op pole-positie om de voedselindustrie te transformeren. Daarbij helpt het dat de IJslanders relatief weinig schulden hebben en dus kan blijven investeren in uitbreiding en mogelijke overnames.