Nedap ziet wat herstel in derde kwartaal

GROENLO (AFN) - Technologiebedrijf Nedap heeft zijn omzet in het derde kwartaal met 5 procent zien dalen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat was wel beter dan in het tweede kwartaal, zo maakte de onderneming bekend in een kwartaalupdate. Over de eerste negen maanden loopt de omzet van Nedap 2 procent achter op vorig jaar.

De onderdelen die zich bezig houden met de gezondheidszorg en veeteelt zetten hun groei voort. De meeste andere bedrijfsonderdelen groeiden wel ten opzichte van het tweede kwartaal, maar niet ten opzichte van de derde periode van vorig jaar. De tak Light Controls zag de omzet verder dalen.

Nedap zag verder de terugkerende omzet groeien met 9 procent. Die is nu al ruim een kwart van de totale omzet.

Omdat het technologiebedrijf in veel verschillende sectoren actief is, blijven de gevolgen van de coronacrisis beperkt. Desondanks verwacht Nedap ook in het vierde kwartaal een lagere omzet dan een jaar geleden. De onderneming keert een interim-dividend van 2,25 euro per aandeel uit.