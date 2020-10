Voormalig topman winkelbedrijf FNG komt weer vrij

ANTWERPEN (AFN/BELGA) - Voormalig topman Dieter Penninckx van het failliete modewinkelbedrijf FNG kan onder voorwaarden worden vrijgelaten. Dat heeft de Antwerpse kamer van inbeschuldigingstelling beslist.

Penninckx werd in september samen met zijn vrouw Anja Maes opgepakt omdat ze zich niet hadden gehouden aan de voorwaarden van een eerdere voorlopige vrijlating. Zijn vrouw kreeg een enkelband, Penninckx werd opgesloten in de gevangenis.

De twee worden samen met medeoprichter Manu Bracke door de Belgische justitie verdacht van valsheid in geschrifte en witwassen. Naast de drie oprichters van FNG werd ook Penninckx' advocate in verdenking gesteld in het dossier. Zij werd niet aangehouden.

Hoge schuldenlast

FNG, bekend van ketens als Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso en Steps, kampte lange tijd met een hoge schuldenlast, veroorzaakt door een reeks overnames. De financiële problemen verergerden door lockdownmaatregelen, waardoor winkels gedwongen moesten sluiten.

De genoemde ketens zijn in Nederland doorgestart onder een nieuwe eigenaar, 'bedrijvendokter' Martijn Rozenboom. Maar het is er nog steeds onrustig. Claudia Sträter en Expresso zijn zelfs alweer doorverkocht aan weer een ander bedrijf. Ook zijn er veel winkels gesloten, tot onvrede van personeel. De ondernemingsraad van Miss Etam stapte onlangs naar de rechter om te zorgen dat de winkelketen niet "verder wordt afgebroken".