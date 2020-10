Door crisis geraakt Manpower krabbelt verder op

MILWAUKEE (AFN) - De Amerikaanse uitzender Manpower heeft ook het derde kwartaal van crisisjaar 2020 afgesloten met een lagere omzet. De onderneming merkt dat er nog altijd minder tijdelijk personeel nodig is, maar stelt ook dat sinds de stevige dip in april er aanhoudend sprake is van een stijgende lijn.

Manpower zag de omzet in het afgelopen kwartaal met 13 procent dalen in vergelijking met een jaar eerder. Het onderdeel dat gaat over loopbaantransities boekte daarbij juist sterkere resultaten, nu de crisis mensen dwingt om een andere carrière te plannen. Bij het onderdeel Right Management was de omzetgroei dubbelcijferig.

In de eerste negen maanden van het jaar zette Manpower een verlies van 52,4 miljoen dollar in de boeken. Dat kwam onder meer door afschrijvingen en herstructureringskosten. De inkomsten in de periode januari tot en met september bedroegen 12,9 miljard dollar, hetgeen 17 procent minder was dan een jaar eerder.