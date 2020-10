Licht herstel woningbouw VS

WASHINGTON (AFN) - De huizenbouw in de Verenigde Staten is in september weer licht toegenomen na de afname in augustus. Volgens de Amerikaanse overheid ging het aantal in aanbouw genomen woningen vorige maand met 1,9 procent omhoog in vergelijking met een maand eerder tot ruim 1,4 miljoen huizen.

Economen hadden in doorsnee gerekend op een plus van 3,5 procent. In augustus ging het volgens een herzien cijfer nog om bijna 1,4 miljoen huizen. Dat betrof een afname van 6,7 procent ten opzichte van de maand daarvoor.