Gemengd beeld op Europese beurzen

AMSTERDAM (AFN) - De Europese aandelenbeurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De sterke toename van het aantal coronabesmettingen in Europa zorgde voor enige terughoudendheid op de beursvloeren. Daarnaast hielden beleggers de ontwikkelingen rond de onderhandelingen over het steunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten. Op het Damrak was bodemonderzoeker Fugro in trek dankzij een goed ontvangen handelsupdate.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur vrijwel vlak op 565,15 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 842,86 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent. De Duitse DAX daalde 0,5 procent.

Fugro (plus 12,7 procent) was de grote winnaar in de MidKap. De bodemonderzoeker wil voor 250 miljoen euro aan aandelen uitgeven om de financiële positie te versterken. De onderneming kwam tegelijk met cijfers over het derde kwartaal en is positiever geworden over de resultaten voor heel dit jaar. Sterkste daler was vastgoedbedrijf WDP, dat woensdag met cijfers komt, met een min van 3,7 procent.

In de AEX stond Philips (plus 7,2 procent) bovenaan. Het zorgtechnologieconcern zag maandag bij het slot van de handel een eerdere stevige koerswinst verdampen en eindigde 3,9 procent lager. Beursuitbater Euronext kampte maandag aan het eind van de handelsdag echter opnieuw met technische problemen, nadat de handel eerder op de dag al enkele uren werd onderbroken vanwege een grote storing. Philips kwam maandag met sterke kwartaalcijfers. Techinvesteerder Prosus sloot de rij met een verlies van 2,5 procent.

JDE Peet's maakte een koerssprong van 11 procent op de lokale markt. Het moederbedrijf van Douwe Egberts gaat de productie van aluminium koffiecapsules fors verhogen omdat de vraag sterk toeneemt, mede door de coronacrisis.

In Zürich won UBS 2,9 procent. De Zwitserse bank, waar voormalig ING-topman Ralph Hamers binnenkort het roer overneemt, boekte een fors hogere kwartaalwinst. Logitech kreeg er 21 procent bij. De Zwitserse maker van toetsenborden en muizen behaalde sterke resultaten doordat meer mensen thuiswerken vanwege de coronapandemie. Rémy Cointreau zakte 2 procent in Parijs na een handelsupdate van de Franse drankenproducent. Het Zweedse telecomconcern Tele2, dat ook met cijfers kwam, daalde 2,7 procent in Stockholm.

De euro stond op 1,1794 dollar, tegen 1,1785 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent minder op 40,73 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 42,51 dollar per vat.