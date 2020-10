'Uitbreiding capsuleproductie JDE Peet's positief'

AMSTERDAM (AFN) - De uitbreiding van de productiecapaciteit voor aluminium koffiecapsules door koffiebedrijf JDE Peet's is een positieve stap. De zeggen analisten van ING in een reactie.

JDE Peet's trekt 110 miljoen euro uit om de productiecapaciteit met 60 procent uit te breiden in de komende anderhalf jaar. Er wordt begonnen met nieuwe productielijnen in de fabriek in het Franse Andrézieux. Daar worden sinds 2016 aluminium koffiecapsules gemaakt en onlangs werd het 10 miljardste exemplaar geproduceerd. JDE Peet's maakt meer dan vierhonderd soorten koffie in Andrézieux.

ING stelt dat het gaat om een verdubbeling van eerder aangekondigde expansieplannen door JDE Peet's. De bank denkt dat de stap het bedrijf kan helpen om marktaandeel terug te winnen dat verloren ging aan het Zwitserse Nestlé en diens merk Nespresso omdat nu leveringen aan afnemers worden gerantsoeneerd.

Het advies staat op buy, met een koersdoel van 46,47 euro. Het aandeel JDE Peet's noteerde dinsdag omstreeks 10.50 uur een min van 0,5 procent op 33,38 euro.