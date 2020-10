VEON neemt belang in zakelijk platform in Bangladesh

AMSTERDAM (AFN) - Telecombedrijf VEON heeft een strategisch belang genomen in het zakelijke platform ShopUp in Bangladesh. Daarbij trok het in Amsterdam genoteerde VEON op met de investeerders Sequoia Capital India en Flourish Ventures.

Er werden geen financiële details vermeld over de investering. ShopUp biedt verschillende diensten aan kleine en middelgrote bedrijven en wordt al gebruikt door een flink deel van het lokale bedrijfsleven in Bangladesh.