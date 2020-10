Swedbank maakt minder kosten dan voorzien voor antiwitwasaanpak

STOCKHOLM (AFN/BLOOMBERG/RTR) - De Zweedse bank Swedbank maakt minder kosten dan voorzien voor het doorvoeren van de maatregelen tegen witwaspraktijken. De bank kreeg eerder een grote boete omdat het tekortschoot met het tegengaan van witwassen. Daarop werden ook maatregelen aangekondigd.

In een kwartaalrapport stelt Swedbank dat het actieplan ter versterking van de capaciteit van de bank en het vermogen om witwasrisico's op te sporen als gepland wordt uitgevoerd. Advieskosten en andere posten zoals onderzoeken vallen daarbij lager uit dan geraamd.

Swedbank sloot de meetperiode af met een winst van bijna 5,3 miljard Zweedse kroon (506 miljoen euro). Dat was meer dan de 4,7 miljard kroon een jaar eerder en ook meer dan waar kenners in doorsnee op hadden gerekend. De adviesuitgaven en andere kosten in de nasleep van de witwasaffaire stegen tot 682 miljoen kroon gedurende de eerste negen maanden van dit jaar.