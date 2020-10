'Fugro verbetert risicoprofiel met aandelenemissie'

AMSTERDAM (AFN) - De geplande aandelenemissie ter waarde van in totaal 250 miljoen euro door Fugro zal het risicoprofiel van de bodemonderzoeker verbeteren. Dat schrijft KBC Securities. Fugro kwam maandagavond met het nieuws naar buiten, samen met herfinancieringsplannen en een handelsupdate over het derde kwartaal. Daarbij werden de verwachtingen voor heel dit jaar verhoogd.

KBC zegt dat er was verwacht dat er een emissie aan zat te komen, maar dat de omvang van de aandelenverkoop wel groter is dan gedacht. De bank vindt het positief dat de emissie wordt gesteund door belangrijke aandeelhouders. Als alles wordt goedgekeurd zal Fugro in een veel betere situatie verkeren, aldus KBC.

De analisten van de Belgische bank zeggen verder dat Fugro tot dusver goed is omgegaan met de coronacrisis en dat het bedrijf aantrekkelijk kan zijn voor beleggers die willen profiteren van de energietransitie. Fugro haalt namelijk inmiddels 65 procent van de omzet buiten de olie- en gasindustrie. Het bedrijf heeft plannen om verder te groeien met onderzoek voor offshore windparken en andere activiteiten buiten olie.

Het advies voor Fugro staat op hold, met een koersdoel van 4,25 euro. Het aandeel noteerde dinsdag omstreeks 09.40 uur een plus van 11,5 procent op 3,14 euro. Daarmee was het de sterkste stijger in de MidKap.