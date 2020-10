'Openingsverlies voor Beursplein 5'

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs zal dinsdag naar verwachting met verlies openen. Ook de andere Europese beurzen lijken in het rood te beginnen. Beleggers verwerken de fors lagere slotstanden op Wall Street en houden vooral de ontwikkelingen rond de onderhandelingen over het steunpakket voor de Amerikaanse economie in de gaten. Op het Damrak gaat de aandacht uit naar Fugro. De bodemonderzoeker liet weten nieuwe aandelen te willen uitgeven.

Beursuitbater Euronext verwacht dat de beursopening dinsdag weer normaal zal verlopen. Maandag lag de handel op onder meer de beurs in Amsterdam nog een tijd stil vanwege een grote storing. Ook waren er aan het eind van de handelsdag technische problemen, maar inmiddels zouden de systemen weer in orde zijn.

Fugro verklaarde voor 250 miljoen euro aan aandelen te willen uitgeven om de financiële positie te versterken. Het bedrijf moet daarmee voldoende geld hebben om een obligatielening af te lossen. Verder wil Fugro andere bestaande leningen herfinancieren. De onderneming kwam tegelijk met cijfers over het derde kwartaal en is positiever geworden over de resultaten voor heel dit jaar.

Ook Unibail-Rodamco-Westfield (URW) staat in het nieuws. Volgens voorzitter van de raad van commissarissen Colin Dyer is een alternatief plan van aandeelhouders voor het winkelvastgoedfonds onhaalbaar. Dat plan dat inhoudt dat het bedrijf zich op Europees vastgoed gaat richten, zal niet werken omdat niemand de Amerikaanse winkelcentra van URW wil kopen. URW wil zelf nieuwe aandelen uitgeven, maar een groep activistische aandeelhouders, aangevoerd door voormalig Unibail-topman Léon Bressler, is het daar niet mee eens.

JDE Peet's kondigde aan de productie van aluminium koffiecapsules fors te verhogen omdat de vraag sterk toeneemt, ook door de coronacrisis. Daarmee gaat het moederbedrijf van Douwe Egberts ook sterker de concurrentie aan met het Zwitserse Nestlé dat nu koploper is bij koffiecapsules met zijn merk Nespresso. JDE Peet's trekt 110 miljoen euro uit om de productiecapaciteit met 60 procent uit te breiden in de komende anderhalf jaar.

De Europese beurzen begonnen de week overwegend met verlies. De AEX-index sloot maandag 0,5 procent lager op 565,25 punten, terwijl de MidKap 0,6 procent steeg tot 847,71 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen daalden tot 0,6 procent. Ook Wall Street ging omlaag. De Dow-Jonesindex eindigde 1,4 procent lager op 28.195,42 punten. De brede S&P 500 daalde 1,6 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,7 procent.

De euro was 1,1774 dollar waard, tegenover 1,1785 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 40,57 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 42,48 dollar per vat.