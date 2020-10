Euronext voorziet soepele beursopening na storingsdag

AMSTERDAM (AFN) - Beursuitbater Euronext verwacht dat de beursopening dinsdag weer normaal zal verlopen. Maandag lag de handel op onder meer de beurs in Amsterdam nog een tijd stil vanwege een grote storing. Ook waren er aan het eind van de handelsdag technische problemen, maar inmiddels zouden de systemen weer in orde zijn.

Euronext liet maandagavond al weten dat de handel om onduidelijke redenen door bleef gaan. Daarom schrapt de beursuitbater alle transacties die na 17.30 uur zijn gedaan. Euronext onderzoekt nog wat er mis is gegaan.

Eerder op de dag was alle handel op de Euronext-beurzen, met uitzondering van Oslo, ongeveer drie uur lang verstoord. Het probleem lag bij het zogeheten middleware-systeem. Dat is een systeem dat op de achtergrond data heen en weer verplaatst.

Het ging om de grootste storing bij Euronext in twee jaar. Op 29 oktober 2018 werd de handel op de beurzen van Euronext stilgelegd na een technisch probleem bij de zogeheten 'market monitoring tools'. In september vorig jaar zette Euronext tijdelijk de handel stil in aandelenopties op de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs.