'Casper Sleep zet stap richting beursgang'

Gepubliceerd op | Views: 358

NEW YORK (AFN) - De Amerikaanse matrassenverkoper Casper Sleep heeft naar verluidt zakenbanken Morgan Stanley en Goldman Sachs ingeschakeld voor het begeleiden van een gang naar de beurs in New York. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Het in New York gevestigde bedrijf zou mogelijk al dit jaar of in de eerste helft van volgend jaar zijn debuut op Wall Street maken.

Casper is een grote speler in de matrassenverkoop. Via het internet levert het bedrijf direct aan consumenten. Met het geld van de beursgang kan Casper mogelijk honderden winkels openen, aldus een bron. De onderneming is ook actief in Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk. Topman Philip Krim zou ook graag naar Azië willen. Casper werd bij een financieringsronde eerder dit jaar gewaardeerd op zo'n 1,1 miljard dollar.