Beurs Riyad omhoog na uitstel megabeursgang

RIYAD (AFN/BLOOMBERG) - De beurs in Saudi-Arabië zat zondag duidelijk in de lift. Beleggers reageerden opgelucht op het nieuws dat staatsoliebedrijf Saudi Aramco zijn beursgang nog even uitstelt.

Wereldwijd wordt al heel lang op die megabeursgang gewacht. Maar op de Saudische beurs zelf is sprake van gemengde gevoelens. Analisten verwachten dat veel lokale investeerders hun huidige aandelen zullen verkopen om geld te hebben voor aandelen in Aramco. Vanwege het uitstel veerde de zogeheten Tadawul All Share-index in Riyad ruim 2 procent op.

Eerder werd verwacht dat Saudi Aramco mikte op een beursgang in november, maar dat wordt nu op zijn vroegst december of januari. Het uitstel heeft naar verluidt te maken met de droneaanval op enkele olie-installaties vorige maand. Het oliebedrijf zou investeerders via zijn kwartaalcijfers gerust willen stellen over de gevolgen daarvan.

Saudi Aramco zou eerst een belang van 1 tot 2 procent naar de beurs in Riyad willen brengen en later een internationale notering toevoegen. De waardering van Saudi Aramco moet circa 2000 miljard dollar bedragen, waarmee het concern direct het meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld lijkt te worden.